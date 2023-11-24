24 Ноября 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Кардиологи из Тюмени обследовали жителей отдаленного поселка ЯНАО

Более 100 жителей села Новый Порт и тундровиков прошли комплексную диагностику. Очередной визит высококвалифицированных врачей в поселок организовала компания "Газпромнефть-Ямал" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Как сообщили Накануне.RU в компании, за последний год это пятое медобследование ямальцев, состоявшееся при поддержке нефтяников. Оно включало электрокардиографию, УЗИ сердца, суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, биохимический анализ крови. За несколько дней выездной медицинской бригаде удалось провести скрининг новых пациентов и оценить динамику показателей здоровья тех, кто обращался к ним в прошлом году. Все участники программы получили врачебные рекомендации, некоторых направили на углубленное обследование и лечение.

"Сохранение здоровья тех, кто живет и работает в Арктическом регионе, – важная задача, и мы считаем своим долгом участвовать в ее решении. Наши программы рассчитаны как на сотрудников компании, так и на коренное население Ямала. Комплексное медицинское обследование – эффективный инструмент профилактики, мы видим его востребованность и будем развивать эту форму социальной поддержки", — отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

Кардиологи из Тюмени обследовали жителей отдаленного поселка ЯНАО(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал"

Комплексную программу по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения арктической территории "Газпромнефть-Ямал" реализует совместно с Тюменским кардиологическим центром. Также нефтяники традиционно организуют авиаперевозки местных жителей для получения оперативной консультации и лечения в административных центрах Ямала и в Тюмени, привозят врачей в села, в экстренных случаях оказывают тундровикам помощь в медицинском центре на Новопортовском месторождении.

Кардиологи из Тюмени обследовали жителей отдаленного поселка ЯНАО(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал"

"Взаимодействие, выстроенное с "Газпромнефть-Ямалом", сегодня позволяет обеспечить для жителей отдаленных сел и тундровиков необходимую медицинскую помощь во время проведения выездных обследований. Мы видим заинтересованность компании в улучшении качества жизни и здоровья северян. Ежегодно наши партнеры реализуют масштабные социальные проекты. Ямальцы на деле ощущают всестороннюю поддержку со стороны предприятия", — подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Теги: кардиолог, обследование, тундровики, новый порт


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