Руководство свердловского МВД навестило уральских полицейских на Северном Кавказе

Заместитель начальника свердловского Главка МВД генерал-майор полиции Александр Воронежский со своим заместителем – полковником полиции Игорем Алексеевым посетили с рабочим визитом сводный отряд среднеуральских стражей порядка. Силовики находятся в полугодовой командировке на территории Северного Кавказа для оказания практической помощи в поддержании правопорядка коллегам из местных органов внутренних дел.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, главной задачей поездки была проверка готовности личного состава к переводу на службу в зимний период и вручение отличившимся сотрудникам ведомственных наград.

Александр Воронежский встретился с земляками не только на торжественном построении, но и лично убедился, в каких условиях живут и работают представители свердловского гарнизона полиции вдали от дома, в чем они нуждаются и какая помощь им необходима. Также была проведена тренировка по действиям при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций.

"В своем выступлении высокие гости поблагодарили уральских силовиков за мужество и самоотверженность, ежесуточно проявляемые в рамках шестимесячной командировки. Благодаря их деятельности в регионе удается контролировать криминогенную обстановку на Северном Кавказе и не позволять деструктивным силам ее дестабилизировать. В рамках визита также состоялась встреча с начальником временной оперативной группы МВД России в республике Дагестан полковником полиции Вадимом Абдуллаевым и руководителем ОМВД по Карабудахкентскому району полковником полиции Нариманом Батырбиевым, в рамках которой обсудили вопросы взаимодействия при осуществлении повседневной оперативно-служебной деятельности сводного отряда, в том числе на контрольно-пропускном пункте", - отметил полковник Горелых.

Он напомнил, что в мае текущего года базу свердловских полицейских в республике Дагестан посещал начальник областного ГУ МВД Александр Мешков.