Американский штат Нью-Джерси приостановил действие закона о санкциях за связи с Россией

Власти американского штата Нью-Джерси приостановили закон о мерах против компаний, имеющих связи с Россией, пишет Politico.

По данным издания, действие закона штатом было приостановлено минувшим летом. Причиной принятия такого решения стал иск, поданный японской компанией Kyocera, которую планировалось внести в черный список. Ее американское подразделение добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.

Ранее сообщалось, что Оттава выдала более десяти специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обходить экономические санкции, введенные в отношении Москвы.

Эти разрешения позволили местному бизнесу экспортировать в Россию, к примеру, алюминиевые детали, электрические статические преобразователи, рентгеновские аппараты и устройства, буровые машины и оборудование для зондирования почвы, а также запчасти для их обслуживания или ремонта.