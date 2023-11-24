24 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти оставили одну площадку для акций протеста в Екатеринбурге – на Уралмаше

Свердловские власти оставили только одну площадку для акций протеста в Екатеринбурге. Она находится на Уралмаше.

Постановление правительства региона за подписью губернатора Евгения Куйвашева опубликовано на официальном портале правовой информации Свердловской области. Речь идет о внесении изменений в перечень мест, утвержденный в 2017 году.

Согласно новому документу, в Екатеринбурге гражданам можно массово собираться "для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно политического характера" только в одном месте. Это сквер на проспекте Орджоникидзе площадью 11,5 тысяч квадратных метров.

Ранее в Екатеринбурге можно было устраивать протестные акции в парке Победы и парке 50-летия ВЛКСМ. В последнем жители несколько раз протестовали против строительства общежития и административного здания училища олимпийского резерва в этом месте.

Теги: акции, площадки, Екатеринбург


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