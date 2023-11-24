Проект "Цифровая лига Сургута" участвует в региональном этапе конкурса инициатив 2022 года

Инициативный проект "Цифровая лига Сургута" (Digital league of Surgut – DLS) участвует в региональном этапе конкурса среди инициаторов, реализовавших свои проекты в 2023 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Администрации города.

Общественное голосование за инициативные проекты жителей уже стартовало на портале "Открытый регион". Принять участие в голосовании можно будет вплоть до 30 ноября 2023 года.

Для этого необходимо зайти на портал "Открытый регион" в раздел "Инициативное бюджетирование Югры". Затем войти в свой профиль на портале, если такового еще нет, то авторизоваться путем регистрации личного кабинета. Для того, чтобы сформировать личный кабинет, потребуется ввести адрес своей электронной почты, а также номер мобильного телефона.

Далее необходимо пройти по ссылке "В инициативе будущее Югры", выбрать "онлайн голосование" и проголосовать за проект.

Как сообщается на портале Инициативного бюджетирования Югры, участниками конкурса могут стать инициативные граждане, реализовавшие в 2022 году проекты на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Администрация Сургута приглашает горожан поучаствовать в важной общественной инициативе и проголосовать.