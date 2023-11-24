На подстанции, питающей пригород Челябинска, установили новое оборудование

В Челябинской области завершен очередной этап реконструкции подстанции 110/10 кВ "Кременкуль". Ход работ проконтролировал гендиректор ПАО "Россети Урал" Александр Пятигор.

На текущем этапе реконструкции энергетики установили новое оборудование - блочно-модульного здания закрытого распределительного устройства классом напряжения 10 кВ и металлическую анкерную опору ЛЭП 110 кВ на отпайке воздушной линии электропередачи 110 кВ. Проведенные работы обеспечат надежное электроснабжение 13 населенных пунктов Сосновского района в осенне-зимний период и позволят подключать новых потребителей в развивающемся пригороде Челябинска.

Подстанция 110/10 кВ "Кременкуль" - один из ключевых центров питания в Сосновском районе Челябинской области. В текущем году реализуются мероприятия по его реконструкции - устанавливается новое силовое оборудование, строится здание, обновляется коммутационное оборудование. До конца 2023 года энергетики увеличат установленную мощность на подстанции, завершив первый этап ее реконструкции с установкой силового трансформатора на 16 МВА. Сейчас данные работы находятся в финальной стадии и в полном соответствии с графиком реализации инвестиционного проекта.

В "Челябэнерго" разработан и реализуется комплекс необходимых мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения жителей динамично развивающихся территорий Челябинской области, в число которых входит Сосновский район. Реализация комплексной программы предусматривает модернизацию существующей инфраструктуры: установку новых трансформаторных подстанций, увеличение мощности действующих трансформаторных подстанций, замену проводов на действующих линиях электропередачи 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный провод с увеличением сечения, строительство дополнительных линий электропередачи, оптимизацию схем электроснабжения проблемных территорий.

Объём инвестиций, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в восьми муниципальных образованиях (в т.ч. - в Сосновском районе) Челябинской области, в 2023 году составляет порядка 600 млн рублей.

Все эти действия позволят частично решить проблемы развивающихся территорий пригородов Челябинска, где идет массовая жилая застройка.