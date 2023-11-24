В Совете Федерации представлен проект Концепции развития дошкольного образования до 2030 года

В Совете Федерации прошел круглый стол, посвященный проекту Концепции развития дошкольного образования на период до 2030 года. Она была разработана Министерством просвещения и Институтом возрастной физиологии Российской академии образования.

На круглом столе были отмечены существующие проблемы в сфере дошкольного образования: нехватка квалифицированных педагогических кадров, недостаточная вовлеченность родителей, отсутствие единых подходов к присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В концепции говорится об отсутствии единого образовательного пространства, неравном доступе к качественному дошкольному образованию, его превращении в услугу по присмотру и уходу за детьми. Существует риск утраты отечественных традиций, методик и технологий, внедрение сомнительных программ, недостаток методик формирования у детей духовно-нравственных, культурных и гражданско-патриотических ценностей. Кроме того, индивидуальные особенности детей не учитываются.

Планируется разработать единое базовое содержание образования детей дошкольного возраста, направленное на всестороннее развитие и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. При этом концепция изобилует огромным количеством громких, но малопонятных, а зачастую и сомнительных выражений. Например, намечена система психолого-педагогического сопровождения развития детей раннего и дошкольного возрастов в условиях детского сада и семьи, что имеет ювенальный подтекст.

Как заявила сенатор Елена Писарева, документ примут в 2024 году после доработки.

"Цель Концепции – в создании необходимых условий для доступного качественного дошкольного образования, направленного на разностороннее развитие и эмоциональное благополучие детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и интересов в контексте единого образовательного пространства России", - написала сенатор.

Впрочем, подобные задачи ставились и раньше.