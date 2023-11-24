Россиянам могут давать выходной в чрезвычайных ситуациях

В трудной жизненной ситуации из-за стихийных бедствий или техногенных аварий россиянам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности.

Об этом следует из проекта закона, который подготовило МЧС РФ. В документе предложено предоставить гражданам дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты, а также отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

Предполагается, что эти меры будут действовать при установлении фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, а также нарушении условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС. Как следует из пояснительной записке, данные факты необходимо будет подтверждать документально — через справки от органов местного самоуправления.

Как отмечают в чрезвычайном ведомстве, этот механизм "позволит защитить интересы как граждан, так и работодателей". В ведомстве указали, что планируют продолжить работу над инициативой вместе с другими заинтересованными ведомствами, сообщает РБК.