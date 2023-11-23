Александр Авдеев на площадке Белорусского инвестиционного форума в Москве: У компаний Владимирской области и Беларуси есть взаимный интерес к реализации совместных проектов

23 ноября в Москве стартовал Белорусский инвестиционный форум – масштабная деловая площадка, объединяющая представителей власти и бизнеса России и Беларуси. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в открытии форума в качестве спикера вместе с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.

Республика Беларусь – давний и надёжный партнёр Владимирской области. По итогам первого полугодия 2023 года по общему объёму внешнеторгового оборота она занимает второе место среди стран СНГ и пятое – среди всех 99 стран-партнёров региона. В этом году темпы прироста взаимной торговли увеличились более чем в 3 раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области.

«Санкции, с которыми столкнулись Россия и Беларусь, подтолкнули нас к ещё более тесному сотрудничеству и создали предпосылки для интеграции экономик наших стран. Отношения особо активизировались в последние два года. Ключевая задача – импортозамещение, и мы создаём продукты, которые не только избавляют от зависимости. Они конкурентны в других странах. У компаний Владимирской области и Беларуси есть взаимный интерес к развитию кооперационных связей, экспорта и импорта, к реализации совместных проектов. Таковых уже 19, но потенциал сотрудничества гораздо выше», – отметил Александр Авдеев.

Один из важнейших проектов – строительство школы на 1200 мест в Суздале. Это уникальный образовательный объект. Учебное заведение будет заточено не только на преподавании школьной программы, но и на углублённом образовании в сфере археологии, истории, культуры, охраны памятников – всём, что связано с наследием Суздаля и вообще Владимиро-Суздальской Руси. Грандиозное смысловое наполнение должно быть подкреплено отличной инфраструктурой. На объекте работают белорусские строители.

Взаимодействие нашего региона и дружественного государства не ограничивается сугубо кооперационными, экономическими связями.

«Традиционно поддерживаем связи в гуманитарной сфере: спорт, культура, образование. Особый интерес представляет туристическая сфера. Владимирская область постепенно наращивает поток туристов, в том числе иностранных. Этот процесс будет прогрессировать в связи с 1000-летием Суздаля. Мы с любовью относимся к белорусским гостям, не считаем их иностранцами. Надеемся, они посетят Владимирскую область и город-юбиляр Суздаль – новогоднюю столицу России-2024», – добавил Губернатор.

Участникам форума презентуют инвестиционные возможности Беларуси и перспективные экономические ниши, расскажут о действующих преференциальных режимах и ресурсах, доступных для зарубежного инвестора. Также мероприятие даёт возможность обменяться успешными практиками и опытом работы, получить практические консультации по ведению бизнеса в Беларуси, завести новые деловые контакты и расширить партнёрскую сеть через кооперационную биржу.

Стоит отметить, что Беларусь – один из значимых для Владимирской области поставщиков оборудования и сырья для дальнейшего производства и конечной продукции. Особую строчку в импорте белорусских товаров занимают средства наземного транспорта, сельскохозяйственная и коммунальная техника. А минские двигатели позволили нашей области войти в число регионов России, выпускающих тракторы и погрузчики под собственным брендом. Владимирская область экспортирует в Беларусь напольные покрытия, линолеум, кондитерские изделия, стекло, мебель, матрасы, древесину и изделия из неё, фармацевтическую продукцию и многое другое. Дополнительным импульсом для оживления взаимной торговли послужил обмен делегациями региона и Беларуси в этом году.