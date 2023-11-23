Александр Авдеев на площадке Белорусского инвестиционного форума в Москве: У компаний Владимирской области и Беларуси есть взаимный интерес к реализации совместных проектов

23 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев на площадке Белорусского инвестиционного форума в Москве: У компаний Владимирской области и Беларуси есть взаимный интерес к реализации совместных проектов

23 ноября в Москве стартовал Белорусский инвестиционный форум – масштабная деловая площадка, объединяющая представителей власти и бизнеса России и Беларуси. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в открытии форума в качестве спикера вместе с Министром экономического развития России Максимом Решетниковым, президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александром Калининым, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым.

Республика Беларусь – давний и надёжный партнёр Владимирской области. По итогам первого полугодия 2023 года по общему объёму внешнеторгового оборота она занимает второе место среди стран СНГ и пятое – среди всех 99 стран-партнёров региона. В этом году темпы прироста взаимной торговли увеличились более чем в 3 раза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области. 

форум(2023)|Фото: avo.ru

«Санкции, с которыми столкнулись Россия и Беларусь, подтолкнули нас к ещё более тесному сотрудничеству и создали предпосылки для интеграции экономик наших стран. Отношения особо активизировались в последние два года. Ключевая задача – импортозамещение, и мы создаём продукты, которые не только избавляют от зависимости. Они конкурентны в других странах. У компаний Владимирской области и Беларуси есть взаимный интерес к развитию кооперационных связей, экспорта и импорта, к реализации совместных проектов. Таковых уже 19, но потенциал сотрудничества гораздо выше», – отметил Александр Авдеев.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Один из важнейших проектов – строительство школы на 1200 мест в Суздале. Это уникальный образовательный объект. Учебное заведение будет заточено не только на преподавании школьной программы, но и на углублённом образовании в сфере археологии, истории, культуры, охраны памятников – всём, что связано с наследием Суздаля и вообще Владимиро-Суздальской Руси. Грандиозное смысловое наполнение должно быть подкреплено отличной инфраструктурой. На объекте работают белорусские строители.

Взаимодействие нашего региона и дружественного государства не ограничивается сугубо кооперационными, экономическими связями. 

«Традиционно поддерживаем связи в гуманитарной сфере: спорт, культура, образование. Особый интерес представляет туристическая сфера. Владимирская область постепенно наращивает поток туристов, в том числе иностранных. Этот процесс будет прогрессировать в связи с 1000-летием Суздаля. Мы с любовью относимся к белорусским гостям, не считаем их иностранцами. Надеемся, они посетят Владимирскую область и город-юбиляр Суздаль – новогоднюю столицу России-2024», – добавил Губернатор.

авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Участникам форума презентуют инвестиционные возможности Беларуси и перспективные экономические ниши, расскажут о действующих преференциальных режимах и ресурсах, доступных для зарубежного инвестора. Также мероприятие даёт возможность обменяться успешными практиками и опытом работы, получить практические консультации по ведению бизнеса в Беларуси, завести новые деловые контакты и расширить партнёрскую сеть через кооперационную биржу.

Стоит отметить, что Беларусь – один из значимых для Владимирской области поставщиков оборудования и сырья для дальнейшего производства и конечной продукции. Особую строчку в импорте белорусских товаров занимают средства наземного транспорта, сельскохозяйственная и коммунальная техника. А минские двигатели позволили нашей области войти в число регионов России, выпускающих тракторы и погрузчики под собственным брендом. Владимирская область экспортирует в Беларусь напольные покрытия, линолеум, кондитерские изделия, стекло, мебель, матрасы, древесину и изделия из неё, фармацевтическую продукцию и многое другое. Дополнительным импульсом для оживления взаимной торговли послужил обмен делегациями региона и Беларуси в этом году. 

Теги: лександре авдеев, Белорусский инвестиционный форум,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети