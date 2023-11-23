Во Владимирской области открылся первый учебно-производственный комплекс

Во Владимирском экономико-технологическом колледже состоялось торжественное открытие первого в регионе учебно-производственного комплекса «Меркурий». В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Владимир Куимов, руководитель Центра стратегических исследований, проректор Владимирского института развития образования Наталья Еремина, педагоги колледжа, бизнес-партнёры проекта, учащиеся и их родители, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Очень хорошо, что ребёнок может войти в профессию в знакомых стенах образовательного учреждения. Потом ему будет намного проще вливаться во взрослый коллектив на производстве. Особенно важно, что мы помогаем с получением профессии и трудоустройством ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Этот учебно-производственный комплекс дал старт созданию УПК по всей Владимирской области. До конца года их будет 3-4. В следующем году – ещё больше. С большим интересом к этим проектам отнёсся бизнес. Предприниматели готовы вкладывать средства в развитии этой инфраструктуры», – отметил Владимир Куимов.

Главной целью УПК является расширение возможностей в области практической подготовки учащихся и обеспечение их успешного трудоустройства. Комплекс открывает новые перспективы для ребят, предоставляя им временную работу и первый самостоятельный заработок, возможность приобрести ценный практический опыт. А при получении диплома у выпускников уже будет первая запись в трудовой книжке. Пока в УПК заработала швейная мастерская, но в планах колледжа – открытие и других направлений профессиональной подготовки.

«Идея создания УПК у нас созревала давно. Имелись и достаточная материально-техническая база, и кадровый потенциал. Дети очень хотели шить, а на рынке – устойчивый спрос на швейную продукцию. Ускорить реализацию проекта помогли руководство региона, Министерство образования и молодёжной политики. Теперь в модернизированных мастерских на самом современном оборудовании мы повышаем профессионализм наших учащихся, их умения и навыки становятся глубже и основательней. УПК даёт ребятам понимание, чего ожидать от работы на производстве», – рассказала директор колледжа Галина Ананьева.

«Очень благодарна Правительству Владимирской области, руководству колледжа, замечательным мастерам за их заботу о будущем наших детей. УПК даёт детям понимание: правильно ли они выбрали профессию. Моя дочь определилась с этим, поверила в себя и готова дальше развиваться. Она с огромным удовольствием шьёт и дома, качество ничем не хуже магазинного. Возможность заработать и принести деньги в семью тоже очень важна для осознания ребёнком своего потенциала, своей значимости», – считает Екатерина Краева, мама одной из юных швей.

Первый заказ для УПК «Меркурий» поступил от областного учебно-патриотического центра «Авангард». Швеи уже отшили первые комплекты формы, которая бесплатно выдаётся участникам проводимых организацией спортивно-тактических сборов.

«Дети работают быстро, чётко, заказ выполнили в сроки и с качеством даже выше, чем у представленного им образца. Даже логотип нанесли здесь же, что очень удобно: не нужно закупать партию в одном месте, потом везти в компанию, где нанесут логотип. Получается быстрее, качественно и сопоставимо по ценам», – оценил работу директор «Авангард» Александр Сильчев.

«УПК – проект социальный. Он про то, как помочь нашим детям с разными стартовыми возможностями стать равными на пути обретения себя в профессии и достичь в ней успеха», – подчеркнул Владимир Куимов.