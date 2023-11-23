23 Ноября 2023
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Фото: администрация Перми

В Перми из-за угрозы обрушения введен режим ЧС в отношении двух домов

С 23 ноября введен режим ЧС в отношении домов на улице Карпинского, 56 и 58, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города

Жителям дома №56 следует немедленно покинуть здание из-за угрозы внезапного обрушения несущих конструкций. В начале ноября оперативная группа по предупреждению ЧС Индустриального района при участии доцента кафедры строительного инжиниринга и материаловедения ПГНИУ Константина Южакова произвела осмотр дома по улице Карпинского, 56.

В ходе обследования были выявлены дефекты, снижающие несущую способность конструкций: наклонные сквозные трещины по всей высоте дома на наружных стенах, разрушение штукатурного слоя и кирпичной кладки карнизной части, многочисленные трещины в местах примыкания наружных и внутренних стен, значительные прогибы балок чердачных перекрытий.

В Перми из-за угрозы обрушения введен режим ЧС в отношении двух домов(2023)|Фото: администрация Перми

Также оперативная группа произвела визуальный осмотр расположенного рядом нежилого аварийного дома по улице Карпинского, 58. На данный момент здесь никто не проживает, однако его внезапное обрушение может предоставлять угрозу для прохожих.

Оперативно организована эвакуация жителей в пункт сбора и регистрации в администрации района по адресу: улица Мира, 15. Затем жителей планируется разместить в пункте временного размещения на базе гостиницы "Профсоюзная". Также им будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты. На сегодняшний день 12 жителям уже предоставлены жилые помещения в пункте временного размещения на улице Народовольческой, 42.

В ближайшее время оба дома отключат от коммуникаций, доступ в них будет ограничен, по периметру будет организована охрана территории и установлено ограждение.

Дом по улице Карпинского, 56 признали аварийным в 2020 году, поэтому в действующую адресную программу по переселению на 2019-2024 годы дом не вошел.

Теги: обрушение, режим ЧС, дома


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