Губернатор Югры допустила, что ее может заменить нейросеть

Глава Югры Наталья Комарова, выступая на пресс-конференции на выставке-форума "Россия", допустила, что ее может заменить нейросеть.

"Мы давно используем искусственный интеллект. Безусловно, в здравоохранении используем эти возможности", - сказала губернатор.

По ее словам, многие воспринимают использование искусственного интеллекта в госсекторе, как шутку.

"Почему бы и нет? Надо так устроить все, чтобы было поменьше чиновников. Есть президент и хватит. Остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии были бы полезны. Чтобы губернаторы ушли в сетки, нейросети", - сказала Комарова.

В целом же нужно снизить "негативное влияние человеческого фактора", считает глава округа.

В октябре стало известно, что для губернатора ХМАО разработали ассистента с ИИ, с которым она может общаться и запрашивать любую информацию, а нейросеть, в свою очередь, может выдавать целые аналитические отчеты. О разработке рассказал замгубернатора Павел Ципорин на форуме "Проф-IT".