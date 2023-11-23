23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала агента украинских спецслужб при подготовке убийства офицера ВС РФ

В Воронеже задержан украинец, подозреваемый в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил, сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным спецслужбы, в сентябре 2022 года в Харьковской области мужчину завербовали сотрудники главного управления разведки украинского Минобороны. После он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Кураторы дали ему задачу убить российского военного "путем подрыва взрывного устройства".

В ФСБ сообщили, что для конспирации подозреваемый использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

У задержанного изъяли взрывное устройство массой более 1 кг, электродетонаторы, поддельный российский паспорт.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатки в составе организованной группы (часть 4 статьи 222.1 УК РФ). Его собираются переквалифицировать на "приготовление к теракту" (статьи 30 и 205 УК).

Ранее ФСБ сообщило, что гражданин РФ, завербованный украинскими спецслужбами, убит при задержании в Твери. На месте происшествия изъяли самодельную взрывчатку и гранату РГД-5.

По данным спецслужбы, украинский агент планировал совершить теракт в военкомате. Также установлено, что агент за деньги собирал и передавал данные о военных и топливно-энергетических объектах в Тверской области.

Теги: агент, офицер вс рф, фсб, подготовка убийства


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