23 Ноября 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин сообщил о ходе масштабной модернизации систем водоснабжения в Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры региона, которое было посвящено вопросам обеспечения астраханцев питьевой водой.

заседание(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Отметим, что в области на протяжении последних трех лет модернизировано и реконструировано более 70 км сетей. Обеспечен доступ к питьевой воде для более 17 тысяч жителей.

"Всё это удалось реализовать благодаря конструктивному сотрудничеству органов власти и прокуратуры", - отмечает в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Однако множество задач еще предстоит решить, считает глава региона. В частности, необходимо обеспечить питьевым водоснабжением 326 населённых пунктов, где проживает 23% населения области. Также требуются меры по улучшению технического состояния канализации и погашению задолженности за предоставляемые услуги. Общая протяженность сетей в регионе – более шести тысяч км. Их средний износ составляет 80%. Особенно остро проблема стоит в областном центре.

прокуроры(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"На модернизацию системы нам удалось привлечь более 8 млрд рублей федеральных средств. Развернуты масштабные работы по ремонту коммунальных систем. Продолжается реконструкция Северных очистных сооружений Астрахани. Я очень рассчитываю на дальнейшую поддержку со стороны органов прокуратуры, особенно в надзоре за привлеченными подрядными организациями. Это позволит сдать все объекты качественно и в срок, обеспечив тем самым комфорт и безопасность наших граждан" - подчеркивает Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, коллегия прокуратуры, снабжение питьевой водой


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