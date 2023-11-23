В Челябинской области разгромили могилы участников СВО

Неизвестные разгромили могилы участников СВО на кладбище в Челябинской области. Вандалы порезали 25 флагов России и ЧВК, а также подожгли венки на могиле заведующего отделением реанимации Миасской больницы. По словам источников "Базы", все произошло в ночь на 22 ноября на кладбище Миасса.

Больше всего пострадала могила 32-летнего бойца — заведующего отделением реанимации местной больницы, который уехал на СВО в качестве военного медика. По данным "Базы", он погиб 4 ноября от атаки беспилотника и был похоронен 17-го числа. На его могиле неизвестные сожгли все венки. Еще на 24 захоронениях были порезаны флаги России и ЧВК.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"). Преступников ищут.