23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Туринская пленница": на Урале девушка выпрыгнула со второго этажа, спасаясь от парня с ножом

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством. Пострадавшей оказалась девушка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июне этого года в Туринске. Ночью уралец, находясь в квартире по улице Спорта, потребовал от знакомой интимной близости, но получил отказ. Разозлившись, парень закрыл изнутри входную дверь и спрятал ключ. После этого он схватил нож и запретил девушке покидать квартиру.

Как рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, "туринская пленница", несмотря на то, что обвиняемый был физически сильнее ее, не оставляла попыток вырваться на свободу.

"В частности, она попыталась выпрыгнуть из окна второго этажа. И если первая такая попытка была пресечена фигурантом, который ударил невольницу рукой по лицу, то вторая попытка оказалась более или менее удачной. Более – потому что девушке удалось-таки вырваться из плена, а менее – потому что при этом она получила травму", - отметил полковник Горелых.

В дальнейшем было возбуждено уголовное дело и установлен подозреваемый. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, был проведен осмотр места происшествия и допрошен ряд свидетелей, а также собраны доказательства.

Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы. Его дальнейшую судьбу решит Туринский районный суд.

Теги: девушка, угрозы, Туринск, суд


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