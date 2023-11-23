"Это худший кошмар ЕС". На досрочных выборах в Нидерландах побеждают ультраправые

На досрочных парламентских выборах в Нидерландах побеждает ультраправая "Партия Свободы" Герта Вилдерса. Она набирает 35 мест в парламенте из 150, и это вдвое превышает предыдущий результат 2021 года.

Партия известна тем, что выступает против исламизации Европы и страны, за контроль над границами, сокращение иммиграции, выплат в бюджет ЕС, а также прекращение поставок оружия украинскому режиму. Правда, в последнее время антиисламская риторика была смягчена.

Интересно, что в мае Вилдерс отказался присутствовать на выступлении Зеленского в палате представителей Нидерландов. Также он критиковал открытие рынка ЕС для украинских продуктов.

Европейское издание Politico вышло со статей на первой полосе "Герт Вилдерс - худший кошмар ЕС".

"Даже если голландских избирателей не удастся убедить последовать за британцами за выходом из ЕС — опросы показывают, что это маловероятно, — есть все признаки того, что правительство во главе с Вилдерсом все равно станет кошмаром для Брюсселя", - пишет издание.

Оно напоминает, что в Италии в прошлом году пришла к власти Джорджия Мелони, во Франции Национальное объединение Марин Ле Пен остается мощной силой, занимая второе место в опросах общественного мнения. В Германии "Альтернатива для Германии" также поднялась на второе место в последние месяцы.

В своей победной речи Вилдерс пообещал бороться с тем, что он назвал "цунами предоставления убежища", обрушившимся на Нидерланды. Политологи считают, что именно это принесло Вилдерсу немало голосов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "дуют ветры перемен". Партия Вилдерс никогда еще не попадала в правительство, хотя на прошлых выборах заняла третье место. По данным экзит-полов, левый альянс зеленых и лейбористской партии получит 26 мест, а правящая Народная партия за свободу и демократию - 23.

Это шокирующий результат для всей Европы, пишет Bloomberg. У Вилдерса есть хороший шанс стать премьер-министром. Только однажды в новейшей истории Нидерландов лидер крупнейшей партии не стал премьером.

"Победа Вилдерса бросает вызов проекту ЕС в лице одного из шести членов-основателей блока, поскольку мир готовится к потенциальному возвращению Дональда Трампа после выборов в США в следующем году", - пишет издание.

Сам Вилдерс говорит, что готов к компромиссам и переговорам. Но с его победой голландцы смогут вернуть свою страну себе.