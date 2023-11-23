Доступ к паспортным данным граждан упростят

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который упрощает доступ к информации о паспортных данных граждан.

В перечень данных, которые можно получить в МВД, включены паспортные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные самого паспорта (кем и когда он выдан), а также адрес и дата регистрации по месту жительства или пребывания. Номер СНИЛС по-прежнему узнать будет нельзя.

Для получения данных сведений нужно будет будет обратиться в ближайший орган МВД с заявлением о предоставлении этой адресно-справочной информации. Законопроект закрепляет понятия "адресно-справочной информации" и "адресно-справочной работы", которая станет деятельностью по обработке персональных данных.

Правда, на доступ к этим данным могут претендовать только определенные категории граждан. Речь идет о запросах граждан в МВД о себе, несовершеннолетних и недееспособных лицах (со стороны законных представителей) и об умерших гражданах (со стороны наследников). Подтверждается также существующее в действующем законодательстве право собственника помещения на получение информации о прописанных в этом помещении гражданах.