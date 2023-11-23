23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

ВОЗ запросила у Китая информацию в связи с вспышками пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии у детей.

По данным организации, 13 сентября Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что из-за отмены ограничений, связанных с COVID-19, и циркуляцией известных патогенов, таких как грипп и микоплазменная пневмония, в стране наблюдается рост респираторных заболеваний.

21 ноября СМИ сообщили об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая, пишет ТАСС.

ВОЗ попросила разъяснений у китайских властей, поскольку нет ясности, связаны они случаи пневмонии с общим ростом респираторных инфекций, о которых ранее сообщали китайские власти, или "с отдельными событиями".

Ранее МИД КНР призвал прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса. Дипломат напомнила, что совместная научная группа ВОЗ и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно.

В феврале представители ВОЗ заявляли, что приостанавливают расследование происхождения вируса из-за проблем со сбором данных. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Теги: воз, китай, пневмония


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