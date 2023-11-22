Во Владимирской области разрабатывают комплекс мер по мотивации работодателей к созданию мест временной занятости подростков и молодёжи

Во Владимирской области прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по повышению мотивации работодателей к созданию мест временной занятости подростков и молодёжи. В составе рабочей группы – представители профильных министерств, областного объединения профсоюзов, Торгово-промышленной палаты и регионального Центра занятости населения, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Министр труда и занятости населения Андрей Григорьев сообщил, что в регионе уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5 процента, количество вакансий в 6 раз превышает численность безработных. При этом есть ресурс – молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет (54,6 тыс. человек), которые учатся в школах, колледжах и вузах. Они готовы работать в свободное от учёбы время, но работодатели берут их неохотно, так как трудоустройство несовершеннолетних влечёт за собой дополнительные расходы и риски.

Заместитель гендиректора АНО «Владимирский городской ипотечный фонд», представитель региональной команды конкурса управленцев «Лидеры России» Андрей Чернявский предложил решение через создание эффективной системы стимулов для работодателей, которая бы учитывала интересы всех заинтересованных сторон – государства, общества, бизнеса и молодёжи.

«Участники конкурса – опытные специалисты в разных отраслях – сформулировали предложения не по-дилетантски, вполне профессионально. Согласен с ними в том, что ключ к решению проблемы – в снятии барьеров для работодателей. Но трудовое воспитание молодёжи и ранняя профориентация – стратегические направления. Чем эффективнее будет проходить трудоустройство школьников и студентов, тем проще будет удерживать молодёжь в регионе и подбирать кадры для экономики. Стоит упростить процедуру трудоустройства подростков, прояснить взаимодействие с надзорными органами, обеспечить льготы предприятиям, которые берут юных помощников, чтобы был ресурс для поощрения наставников», – отметил ранее Губернатор Александр Авдеев на встрече с командой-победителем регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 28 августа.

Участники рабочей группы считают, что для решения сложившейся ситуации необходимо усилить межведомственное взаимодействие, проводить широкомасштабную информационную кампанию среди работодателей, продолжить реализацию профориентационного проекта «Профдебют», привлекая большее число работодателей, и принимать активное участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В настоящее время продолжается сбор предложений, после чего в Правительство Владимирской области будет представлен комплекс мер по повышению мотивации работодателей к созданию мест временной занятости подростков и молодёжи.