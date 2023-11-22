22 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Современные фельдшерско-акушерские пункты во Владимирской области возводят с опережением графика

Фельдшерско-акушерские пункты возводят благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В рамках опережающих мероприятий 2024 года контракт на возведение 8 модульных конструкций в регионе заключили в июне этого года. Стоимость каждого из объектов превышает 4 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области.

В настоящий момент подрядчик завершает работы по установке модулей в сёлах Архангел, Войново и деревне Большой Приклон Меленковского района. Эти новые фельдшерско-акушерские пункты примут первых пациентов в январе-феврале 2024 года.

модульный фап(2023)|Фото: avo.ru

Архангельский ФАП обслуживает почти 600 жителей села Архангел, деревень Муралево, Копнино и Верхоунжа. Сейчас фельдшерско-акушерский пункт располагается в здании 1991 года постройки. Последний ремонт в нём был более 20 лет назад.

К Войновскому ФАПу приписаны более 1000 жителей села Войново, деревнь Крутцы и Лехтово. Медицинское учреждение пока находится в деревянном здании 1960 года постройки, в последний раз его ремонтировали в 2007 году.

ФАП в Большом Приклоне обслуживает 580 жителей этого населённого пункта и деревни Малый Приклон. Нынешнее здание ФАПа – деревянное, построено 30 лет назад. Последний ремонт в нём проводили 10 лет назад.

Следующие на очереди – населённые пункты Камешковского района: посёлок Новки и село Патакино. Кроме того, до конца 2023 года модульные ФАПы установят ещё в деревнях Мишино и Савково Муромского района, а также в деревне Илькино Киржачского района.

фапы, владимирская область(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.

Теги: фапы, здравоохранение, модернизация


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