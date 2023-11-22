В Тюменской области приняты меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов

22 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области приняты меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов

По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева в Тюменской области приняты меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов, сообщили Накануне.RU в Управленим Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

Установлено, что несанкционированная свалка бытовых отходов размещена на земельном участке, находящемся в бессрочном пользовании администрации Бушуевского сельского поселения, с видом разрешенного использования – под компостирование твердых бытовых отходов.

Рассмотрев иск прокуратуры, суд обязал администрацию Юргинского муниципального района ликвидировать несанкционированное место накопления отходов до 1 июня 2024 года. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в связи с нарушениями в рассматриваемой сфере прокуратурой Главе администрации Бушуевского сельского поселения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности глава названного муниципалитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

После вступления указанного решения суда в законную силу прокуратурой Тюменской области будет проконтролировано его фактическое исполнение.

Теги: свалка, отходы, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети