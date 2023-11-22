В Тюменской области приняты меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов

По поручению заместителя Генерального прокурора России Сергея Зайцева в Тюменской области приняты меры к ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов, сообщили Накануне.RU в Управленим Генеральной прокуратуры РФ в УрФО.

Установлено, что несанкционированная свалка бытовых отходов размещена на земельном участке, находящемся в бессрочном пользовании администрации Бушуевского сельского поселения, с видом разрешенного использования – под компостирование твердых бытовых отходов.

Рассмотрев иск прокуратуры, суд обязал администрацию Юргинского муниципального района ликвидировать несанкционированное место накопления отходов до 1 июня 2024 года. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в связи с нарушениями в рассматриваемой сфере прокуратурой Главе администрации Бушуевского сельского поселения внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к их устранению, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности глава названного муниципалитета привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

После вступления указанного решения суда в законную силу прокуратурой Тюменской области будет проконтролировано его фактическое исполнение.