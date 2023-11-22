22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов обвиняется в госизмене за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает источник РИА Новости.

По данным агентства, Ахмедов по-прежнему находится в составе ВСУ как командир батальона.

На заслуженного тренера возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). МВД России объявило Ахмедова в розыск.

Mash пишет, что Ахмедов живет на Украине с 2017 года, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга "К-1". По данным канала, Ахмедов участвовал в теробороне ВСУ в составе батальона "Хорт", а позже - в обороне Артемовска (Бахмут).

Ранее ФСБ заподозрила жителя Краснодарского края в подготовке к госизмене в форме перехода на сторону Украины. Подозреваемый для вступления в ряды Вооруженных сил Украины вышел на связь с сотрудником СБУ, который занимался поиском и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против армии России. Злоумышленник был задержан при попытке выезда на Украину.

Теги: Ахмедов, тренер сборной Дагестана по кикбоксингу, госизмена


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