В Прикамье мужчина годами насиловал своих малолетних падчериц

В Пермском крае местный житель признан виновным в совершении 16 особо тяжких преступлений в отношении малолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Мужчину признали виновным по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Следствием и судом установлено, что в период с 2010 года по 2011 год и с 2016 года по 2022 год виновный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних дочерей своих сожительниц.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев.