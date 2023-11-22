Свердловская Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадали семь человек

На Среднем Урале Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП, в результате которого пострадали несколько человек и один погиб.

Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале, авария случилась 16 ноября этого года около 17 часов 45 минут на 66 км автодороги "Екатеринбург – Реж – Алапаевск". По предварительным данным, водитель ГАЗ А63R42, двигаясь от поселка Костоусово в сторону поселка Озерный, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Лада Ларгус".

В результате столкновения один человек погиб. Еще семь человек (среди которых несовершеннолетний ребенок) получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас ОМВД по Режевскому району проводится проверка.

"Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП или видел момент дорожно-транспортного происшествия, обратиться по телефону: (34364) 3-23-61 или (02)", - добавили в Госавтоинспекции.