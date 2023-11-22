В Саратове водитель высадил 11-летнюю девочку в метель

В Саратове водитель маршрутки высадил 11-летнюю школьницу в метель. Причиной стали какие-то проблемы с оплатой картой. Она будто бы не заплатила за проезд, хотя, как уверяет мать девочки, с карты трижды списались деньги.

Следственным отделом по Октябрьскому району Саратова управления СКР по Саратовской области организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего, и будет дана правовая оценка деятельности транспортной компании по оказанию услуг по перевозке пассажиров.

В мэрии Саратова уже провели свою проверку и выяснили, что данный факт имел место. Перевозчик уволил водителя.

"Еще раз хочу обратиться ко всем водителям общественного транспорта. Высаживать детей из автобусов запрещено законом. Прошу всех саратовцев, если вы стали свидетелями подобных ситуаций, незамедлительно сообщать о них", - заявил заммэра Максим Сиденко.

Он заверил, что все эпизоды, когда водители высаживают детей из-за неоплаты проезда или каких-то других причин, находятся на особом контроле.

Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, вступил в силу в 2021 году. За нарушение водителям и кондукторам грозит штраф от 5 до 30 тыс. рублей. Недавно депутаты ЛДПР внесли в Госдуму аналогичный законопроект о запрете высаживать инвалидов первой группы, которые забыли документы.