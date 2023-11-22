Астраханский «Голубой патруль» спас почти 200 миллионов молоди рыб

Сегодня ребята из лучших отрядов «Голубого патруля» получили заслуженные награды от главы региона Игоря Бабушкина. Торжественная церемония состоялась в резиденции губернатора Астраханской области.

В 2023 году в спасении рыбной молоди принимали участие более 600 школьников, объединённых в 79 отрядов из 11 муниципалитетов. С июня по август ребята совместно с производственными бригадами обработали свыше 4700 гектаров отшнурованных водоёмов и выпустили в реки 194 млн штук молоди рыб.



«Эта важная экологическая акция давно стала нашей доброй традицией. Она проводится в регионе уже больше двадцати лет, - отметил в приветственной речи Игорь Бабушкин. - Благодаря вашему усердию и неравнодушию мальки возвращаются в Волгу, растут и крепнут, пополняя уникальные водные богатства края».

Глава региона поблагодарил школьников из экоотрядов за важный и необходимый труд на благо родного края и за пример бережного отношения к природе.

В этом году победителем областного конкурса стал отряд «Голубой патруль» Самосдельской СОШ им. В.А. Шитова Камызякского района. На втором месте – отряд СОШ с. Солянка Наримановского района. Отряды из остальных районов Астраханской области, показавшие лучшие результаты, разделили третье место.

Губернатор вручил денежные подарочные сертификаты 87 участникам «Голубого патруля». Также премии получили одиннадцать учреждений образования, на базе которых были сформированы отряды.

Благотворительную помощь в проведении награждения оказали ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Газпром добыча Астрахань» и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Астраханской области.