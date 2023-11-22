22 Ноября 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский «Голубой патруль» спас почти 200 миллионов молоди рыб

Сегодня ребята из лучших отрядов «Голубого патруля» получили заслуженные награды от главы региона Игоря Бабушкина. Торжественная церемония состоялась в резиденции губернатора Астраханской области.

(2023)|Фото: astrobl.ru

В 2023 году в спасении рыбной молоди принимали участие более 600 школьников, объединённых в 79 отрядов из 11 муниципалитетов. С июня по август ребята совместно с производственными бригадами обработали свыше 4700 гектаров отшнурованных водоёмов и выпустили в реки 194 млн штук молоди рыб.

(2023)|Фото: astrobl.ru


«Эта важная экологическая акция давно стала нашей доброй традицией. Она проводится в регионе уже больше двадцати лет, - отметил в приветственной речи Игорь Бабушкин. - Благодаря вашему усердию и неравнодушию мальки возвращаются в Волгу, растут и крепнут, пополняя уникальные водные богатства края».

(2023)|Фото: astrobl.ru

Глава региона поблагодарил школьников из экоотрядов за важный и необходимый труд на благо родного края и за пример бережного отношения к природе.

В этом году победителем областного конкурса стал отряд «Голубой патруль» Самосдельской СОШ им. В.А. Шитова Камызякского района. На втором месте – отряд СОШ с. Солянка Наримановского района. Отряды из остальных районов Астраханской области, показавшие лучшие результаты, разделили третье место.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор вручил денежные подарочные сертификаты 87 участникам «Голубого патруля». Также премии получили одиннадцать учреждений образования, на базе которых были сформированы отряды.

Благотворительную помощь в проведении награждения оказали ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «Газпром добыча Астрахань» и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Астраханской области.

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