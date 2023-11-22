Песков считает несчастной жизнь умершего в Америке летчика Беленко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что скончавшийся в Америке советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, угнавший в 1976 г. новейший истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь.

"Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь. Это всегда самое большое несчастье для человека – стать предателем", - сказал ТАСС Песков.

Старший лейтенант Беленко, служивший в системе ПВО в Приморье, 6 сентября 1976 г. перелетел в Японию на новейшем тогда советском перехватчике МиГ-25П. Солдат потребовал встречи с военными США, передав им позже самолёт со всей секретной аппаратурой на борту. Вскоре после этого Беленко получил политическое убежище в США. Разрешение на американское гражданство ему подписал лично президент Джимми Картер. Умер Беленко 24 сентября 2023 г. в доме для престарелых в штате Иллинойс в возрасте 76 лет.