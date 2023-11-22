Черную икру из Китая массово продают под видом российской

В торговых точках Росси массово реализуют черную икру из Китая под видом российской.

Доля фальсификата из КНР составляет 40%, говорят представители отрасли. Китайский деликатес в разы дешевле, но может быть опасным из-за антибиотиков и генетически модифицированных организмов.

По словам экспертов, в 2022 году из Китая было ввезено 18,5 т икры осетровых, которая продавалась, как российская.

Депутаты Госдумы обратились в Минюст РФ с просьбой увеличить штрафы за фальсификат в промышленных объемах в 10 раз. В Общественном совете при Роспотребнадзоре заявили, что на российском рынке нет ни одного китайского бренда осетровой икры, при этом ее официальный импорт исчисляется тоннами, сообщают "Известия".