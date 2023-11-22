В Сургуте в 2024 году ликвидируют аварийный жилой фонд

В Сургуте до 1 июня 2024 года ликвидируют аварийный жилой фонд. Речь идет о домах, признанными аварийными таковыми до 2017 года, сообщил Накануне.RU специалист департамента имущественных и земельных отношений Виталий Галиев.

По планам ликвидировать такое жилье должны были до 1 сентября 2025 года.

"Сургут идет с опережением, причем в пределах двух лет. Благодаря тому финансированию, которое нам было выделено, мы подошли к следующим показателям. У нас существовало обязательство по расселению 426 семей. На текущую дату уже переселено 384 семьи. До конца года расселят еще 18 семей", - сообщил Виталий Галиев.

Еще 24 собственника не согласились на предложенные властями условия. С ними вопрос решается через суд. Ожидается, что вопрос с ними будет решен в середине следующего года.

Активными темпами идет снос аварийных домов: в 2021 году снесли 48 домов, в 2022-м — 51 и в 2023-м — уже 76.

В числе тех, кто был переселен из аварийного дома, признанного таковым до 2017 года - Галина Северова. Женщина проживала в деревянном доме по ул. Кедровой. Дом был признан аварийным в 2013 году. В нем проживали 19 семей. Женщина получила квартиру в одном доме вместе со своей дочерью. Причем площадь больше, чем та, что она занимала ранее - ее старая двухкомнатная квартира была площадью 48,8 кв. м. Поскольку по закону власти должны предоставить собственнику квартиру площадью не менее той, которую он занимает, Галина Северова получила жилье площадью 71 кв. м. Отметим, что квартиру ей предоставили бесплатно, на условиях социального найма.

"Мы с дочерью в одном подъезде жили. Я — на первом, она — на втором. Мне дали (квартиру) на шестом, ей на 19-м. Здесь есть детские площадки и для больших детей и для маленьких, садик строится, школа напротив будет построена. Внучка в школу туда пойдет. Пока в Кедровый ездит. Все нравится", — прокомментировала сургутянка.

Ведется работа и по расселению домов, признанных аварийными после 2017 года. Из 497 семей уже расселено 284 семьи. Остальные получат новые квартиры в первом квартале следующего года. Для них было куплено 214 объектов недвижимости.