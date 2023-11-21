22 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Прикамье из-за непогоды отменены рейсы школьных автобусов

В Пермском крае из-за непогоды отменили рейсы школьных автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Речь идет о следующих маршрутах:

Уинское - Верхний Сып - Нижний Сып - Чеснокова - Уинское;

Уинское - Кочешовка - Уинское;

А также отменены рейсы на маршруте Уинское - Суда - Чайка - Усть-Телес - Салаваты - Уинское. Отменены рейсы до деревень Усть-Телес и деревни Салаваты.

По остальным маршрутам изменения будут вносится по мере изменения погодных условий и по состоянию дорожного покрытия.

Причиной отмены рейсов школьных автобусов стал ледяной дождь, который пришел на смену снегу. Госавтоинспекция призывает автолюбителей отказаться от дальних поездок на личном транспорте в вечерние и ночные часы до улучшения погодных условий.

Теги: школьный автобус, рейс, снегопад, ледяной дождь


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