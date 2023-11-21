Сотни машин скопились у закрытого погранпункта Верхний Ларс

Пробка из большегрузов и легковых автомобилей скопилась у пункта пропуска Верхний Ларс. Военно-Грузинская дорога закрыта с 19 ноября по метеоусловиям.

МЧС Северной Осетии сообщает об очереди из 300 машин, РИА Новости называет цифру "больше тысячи большегрузов".

Спасателями развернуты пункты обогрева, где можно согреться, выпить горячий чай, а также зарядить мобильные устройства.

На месте работают психологи МЧС России, осуществляют дежурство сотрудники ГИБДД, выставлен экипаж Центра медицины катастроф для реагирования на возможные происшествия.

Напомним, Транскавказская автомагистраль и Военно-грузинская дорога закрыты для движения транспорта по метеоусловиям.С полуночи перекрыта дорога на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, Военно-Грузинская дорога закрыта с 19 ноября.

Ограничения на обеих трассах будут действовать до особого распоряжения, отменяющего запрет. Автомобилистам рекомендовано заранее планировать поездки и воздержаться от движения в направлениях, где действуют ограничения.

Военно-Грузинская дорога - один из основных транспортных коридоров, связывающих с Россией не только Грузию, но и Армению.

Сотрудники МЧС, аварийные городские и районные службы находятся в режиме повышенной готовности.

По данным Росгидромета, в Северной Осетии в ближайшие сутки ожидается порывистый ветер и сильные осадки в виде дождя и снега.