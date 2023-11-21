В Москве суд не стал возвращать прокурору дело экс-замминистра культуры Яриловой

Тверской суд Москвы отказался возвращать на доследование уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой.

На полгода продлен срок ее ареста, пишет ТАСС. Первое заседание по существу дела запланировано на 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Ярилову задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте "Пушкинская карта". Басманный суд Москвы 19 апреля заключил ее под стражу. Ей грозит до 10 лет колонии. С. Министерство культуры России заявило, что окажет поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам по делу.