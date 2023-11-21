Тюменские предприниматели представят свои наработки на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" в Москве

Сервис по созданию электронных меню, образовательную систему, экологичные средства для контроля качества стальных изделий представят тюменские предприниматели на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Финал VII Всероссийского отбора высокотехнологичных стартапов состоится в рамках деловой программы Дня Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" 24 ноября (павильон "Арт.Техноград").

Участников ждут: питчинг инвестиционных предложений перед инвесторами; инвест-гостиная; секция Фонда "Сколково"; секция индустриальных партнеров; открытые образовательные нетворкинги.

На "НеАкселератор INNOWEEK`23: от идеи до устойчивого бизнеса" подали заявки 380 проектов со всей России и стран ближнего зарубежья. Из них: 80 проектов стали участниками программы сопровождения; 56 вышли в финал (авторы проектов вместе с экспертами доработали идеи до уровня инвестиционных предложений).

"INNOWEEK" — это место заключения реальных инвестиционных сделок. Цель проекта — не просто обеспечить финансами на старте, но и системно поддерживать компанию в ходе реализации проекта.