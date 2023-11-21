Тюменские предприниматели представят свои наработки на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" в Москве

21 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские предприниматели представят свои наработки на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" в Москве

Сервис по созданию электронных меню, образовательную систему, экологичные средства для контроля качества стальных изделий представят тюменские предприниматели на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Финал VII Всероссийского отбора высокотехнологичных стартапов состоится в рамках деловой программы Дня Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" 24 ноября (павильон "Арт.Техноград").

Участников ждут: питчинг инвестиционных предложений перед инвесторами; инвест-гостиная; секция Фонда "Сколково"; секция индустриальных партнеров; открытые образовательные нетворкинги.

На "НеАкселератор INNOWEEK`23: от идеи до устойчивого бизнеса" подали заявки 380 проектов со всей России и стран ближнего зарубежья. Из них: 80 проектов стали участниками программы сопровождения; 56 вышли в финал (авторы проектов вместе с экспертами доработали идеи до уровня инвестиционных предложений).

"INNOWEEK" — это место заключения реальных инвестиционных сделок. Цель проекта — не просто обеспечить финансами на старте, но и системно поддерживать компанию в ходе реализации проекта.

Теги: НеАкселератор, INNOWEEK 23, День Тюменской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}