Жильцы собрали "оркестр пустых пятилитровок": коммунальный коллапс накрывает Челябинск

Репортажи общественников о коммунальном коллапсе в Челябинске стали предметом внимания прокуратуры. Надзорное ведомство проверяет сразу два вопиющих инцидента.



Прокуратура Советского района проводит проверку по ситуации в доме №18А по Дачному переулку в поселке Смолино, где жильцы более 45 дней живут без питьевой воды и канализации. За водой они вынуждены ездить на колонку в частный сектор. Люди в отчаянии устроили "оркестр пустых пятилитровок" возле своей пятиэтажки, об этой проблеме рассказала общественница Валентина Волкова.

Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащую организацию водоснабжения и ненадлежащее предоставление коммунальных услуг.

А прокуратура Металлургического района возбудила административное дело по факту отключений электроснабжения в поселке Каштак, где из-за перебоев с электричеством люди по несколько дней сидели без воды, тепла и света.



В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию электросетей директору МУП „Коммет“ уже внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время специалисты определяют точки подключения резервной линии электроснабжения поселка Каштак, рассматривается возможность ее строительства.