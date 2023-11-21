21 Ноября 2023
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Фото: Валентина Волкова/ t.me/volkova_chel/ скриншот видео

Жильцы собрали "оркестр пустых пятилитровок": коммунальный коллапс накрывает Челябинск

Репортажи общественников о коммунальном коллапсе в Челябинске стали предметом внимания прокуратуры. Надзорное ведомство проверяет сразу два вопиющих инцидента.

Прокуратура Советского района проводит проверку по ситуации в доме №18А по Дачному переулку в поселке Смолино, где жильцы более 45 дней живут без питьевой воды и канализации. За водой они вынуждены ездить на колонку в частный сектор. Люди в отчаянии устроили "оркестр пустых пятилитровок" возле своей пятиэтажки, об этой проблеме рассказала общественница Валентина Волкова.

Надзорное ведомство даст оценку действиям (бездействию) лиц, ответственных за надлежащую организацию водоснабжения и ненадлежащее предоставление коммунальных услуг.

Жильцы без воды в поселке Смолино(2023)|Фото: Валентина Волкова/ t.me/volkova_chel/ скриншот видео

А прокуратура Металлургического района возбудила административное дело по факту отключений электроснабжения в поселке Каштак, где из-за перебоев с электричеством люди по несколько дней сидели без воды, тепла и света.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию электросетей директору МУП „Коммет“ уже внесено представление об устранении нарушений закона, а в отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Жильцы без света в поселке Каштак(2023)|Фото: Валентина Волкова/ t.me/volkova_chel/ скриншот видео

В настоящее время специалисты определяют точки подключения резервной линии электроснабжения поселка Каштак, рассматривается возможность ее строительства.

Теги: коммунальный коллапс, прокуратура


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