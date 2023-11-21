21 Ноября 2023
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Фото: Николай Полозов

В России заочно арестована основательница Pussy Riot Надежда Толоконникова* - оскорбила чувства верующих

Одна из основательниц панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* арестована по обвинению в оскорблении чувств верующих. Арест наложен заочно, поскольку в России она уже несколько лет не проживает.

По данным ТАСС, Мосгорсуд арестовал Толоконникову* на два месяца с момента поимки или экстрадиции.

Толоконникова* объявлена в розыск в марте текущего года, ее карточка появилась в базе Министерства внутренних дел. Там сообщается ее возраст, размещена фотография, также указано, что она объявлена в розыск по уголовной статье. Толоконникова* обвиняется по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания). Основанием для возбуждения дела стали ее публикации в соцсетях. Какие именно, следствие не уточняет.

Ранее в 2012 году Толоконникова* и ее коллеги по группе устроили "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя в Москве, за что потом были приговорены к двум годам колонии, но в 2013-м их освободили по амнистии.

 

*признана в РФ иноагентом

Теги: Pussy Riot, Надежда Толоконникова, арест


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