В Тюменской области инвалидов едва не оставили без компенсаций на 157 миллионов рублей

В Тюменской области фонд пенсионного и социального страхования накопил задолженность более чем перед 400 инвалидами на сумму свыше 157 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство выяснило, что инвалидам не выплатили компенсацию за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Ситуация спровоцировала многочисленные обращения в прокуратуру.

Прокуратура области внесла представление руководителю отделения, которое рассмотрено и удовлетворено.

"В результате прокурорского вмешательства с учетом дополнительно поступившего из Социального фонда России финансирования 743 гражданам льготной категории выплачены компенсации на сумму более 157 млн рублей, оплачены электронные сертификаты 115 гражданам на сумму более 16 млн рублей", - говорится в сообщении.