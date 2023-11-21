21 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Tolga Akmen

СМИ: Сунак в разгар пандемии COVID-19 призывал "просто дать людям умирать"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разгар пандемии COVID-19 призывал "просто дать людям умирать" вместо введения карантина по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, об этом стало известно в ходе расследования действий правительства Великобритании во время кризиса из-за пандемии коронавируса.

На момент высказывания Сунак занимал пост министра финансов, а премьер-министром был Борис Джонсон. 25 октября 2020 года с ними провел встречу старший советник последнего Доминик Каммингс.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на Reuters, запись об этом сделал в своем дневнике главный научный советник во время пандемии Патрик Валланс.

Валланс процитировал слова Каммингса: "Риши считает, что пусть люди умирают, и это нормально".

В апреле сообщалось, что британский парламент начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, касающееся его декларации о доходах. Вопросы у парламентариев вызвала фирма по уходу за детьми, в которой жена премьера Акшата Мурти является инвестором. СМИ отмечали, что, вероятно, компания выиграет от запуска государственной программы обучения нянь и других сотрудников отрасли.

Теги: риши сунак, пандемия , коронавирус


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