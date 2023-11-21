Бывшего гендиректора челябинского радиозавода "Полет" задержали в Москве

В столице задержали бывшего генерального директора АО "Челябинский радиозавод "Полет" (входит в "Ростех") Александра Нестерова, а в Санкт-Петербурге задержан другой бывший топ-менеджер этого предприятия – Андрей Белимов, который работал директором по коммерческой деятельности, сообщает ЕАН со ссылкой на источники. Предположительно, задержания состоялись в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного 21 октября четвертым СУ Главного следственного управления СК России. Бывших руководителей завода в ближайшие часы должны доставить в Челябинск, в качестве меры пресечения для них, скорее всего, изберут заключение под стражу.

И это не первый крупный скандал, связанный с руководством предприятия. В 2016 году Объединенная приборостроительная корпорация обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность руководства "Челябинского радиозавода "Полет", которое подозревали в продаже имущества предприятия по заниженной цене. В частности, 14 объектов недвижимости были проданы на общую сумму около 820 млн руб., однако, по оценкам экспертов, их рыночная стоимость составляла 1,2-1,5 млрд руб. Корпорация заявляла, что радиозавод продал производственные и непроизводственные помещения, цеха, склады, трансформаторные подстанции и даже ограждение, при этом 99% имущества досталось одному юрлицу. Тогдашний гендиректор завода Евгений Никитин, возглавлявший предприятие более 20 лет, был отстранен от должности.

ЧРЗ "Полет" (входит в АО "Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника", который, в свою очередь, входит в "Ростех") было создано в 1952 году, выпускает радиотехнические средства для нужд военной и гражданской авиации, а также бытовые электроприборы. Гражданские аэродромы России на 70% укомплектованы радиотехническими средствами (радиолокационными станциями, посадочными системами, навигационной аппаратурой), выпускаемыми этим предприятием. Завод знаменит тем, что в середине 1980-х годов изготовил навигационно-посадочный комплекс, обеспечивший автоматизированную посадку легендарного космического корабля многоразового использования "Буран". С 2022 года "Полет" находится под санкциями, в апреле 2023 года генеральным директором АО "ЧРЗ "Полет" был назначен назначен Дмитрий Довженко, сейчас предприятие занимается, в том числе, разработкой инфраструктуры для беспилотников.