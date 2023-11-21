Эхо 90-х? Под рестораном в Москве нашли скелетированные останки как минимум 10 человек

В Москве на площадке, где раньше располагался ресторан "Гранатовый сад", обнаружены скелетированные останки как минимум 10 человек. Они были захоронены одним слоем на глубине 3,5 метра.

Прокуратура Москвы сообщает, что эксперты оценили давность смерти в 20–30 лет. Найдено 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер, десятки других костей и две челюсти.

Telegram-канал Baza уточняет, что скелеты обнаружили рабочие во время демонтажа коммуникаций - останки лежали на глубине колодца, который как раз разбирали строители.

Ресторан на этом месте появился только в 2012 году — до этого на территории были парковка и промзона.

Канал 112 отмечает, что останки могли сохраниться и со времен войны. В годы Великой Отечественной на 1-м Сетуньском проезде находился военный госпиталь и бомбоубежище. Фрагменты скелетов вполне могли остаться с того периода. Предварительно установлено, что костям более 20 лет, но с тем же успехом им может быть и 80, отмечает канал.