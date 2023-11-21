В Петербурге задержали подростка по подозрению в стрельбе в учительницу музыки

В Петербурге задержан подросток, которого подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент произошел 14 октября рядом со школой на Яхтенной улице. 16-летний подросток выстрелил из пневматического оружия в педагога, когда она проходила мимо компании молодых людей.

Пострадавшая получила травму бедра. Подозреваемого задержали месяц спустя. Юношу отпустили под подписку о невыезде. Ему вменяют хулиганство, совершенное с применением оружия.

Ранее в Сургуте восьмиклассник избил учебником своего педагога. Он набросился на 52-летнюю учительницу и трижды с размаху ударил ее по голове. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, месяц она провела на больничном.