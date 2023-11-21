В ЕС обсуждают возможное ограничение для передвижения российских дипломатов

Евросоюз обсуждает возможное ограничение для передвижения в странах-членах союза в отношении дипломатов РФ, сообщила газета Financial Times.

По данным издания, предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций.

Отмечается, что Прага обеспокоена тем, что "потенциальные разведчики" в лице российских дипломатов имеют право на передвижение внутри Шенгена. Об этом пишет РИА Новости.

На днях постоянные представители 27 стран Евросоюза провели первую дискуссию по представленному Еврокомиссией 12-ому пакету санкций против России. Пакет санкций пока не согласован, и до его согласования "еще далеко", отмечали источники.