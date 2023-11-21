СМИ: В ближайшие часы могут объявить детали сделки по заложникам в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС ожидает, что выступающий в роли посредника в контактах с Израилем Катар объявит о деталях сделки по освобождению заложников уже в ближайшие часы, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Отмечается, что соглашение будет учитывать гуманитарный аспект, а также обмен заложников, удерживаемых в Газе, на палестинских заключенных. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сегодня председатель политбюро движения Исмаил Хания заявил, что ХАМАС и Израиль "приближаются к соглашению о перемирии на фоне войны в Газе".

В начале ноября сообщалось о переговорах между ХАМАС и Израилем при посредничестве Катара. ХАМАС предлагал отпустить 50 заложников в обмен на 3-5 дней перемирия и некоторое число палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

По информации армии обороны Израиля, в заложниках в секторе Газа находится не менее 242 граждан Израиля и похищенных в этой стране иностранцев.