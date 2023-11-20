20 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область стала местом проведения престижной международной конференции «LIBCOM-2023»

20 ноября на площадке ГТК «Суздаль» стартовала XXVII Международная конференция «LIBCOM-2023» на тему «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». Она объединила экспертов библиотечной отрасли, специалистов библиотечного и информационного профилей, представителей научного и преподавательского сообщества из российских регионов и зарубежных стран, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Участников конференции приветствовали Губернатор Александр Авдеев, председатель постоянного оргкомитета конференции, член-корреспондент Российской академии образования Яков Шрайберг, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Светлана Журова.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«Популяризация чтения и развитие библиотек, в том числе продвижение научно-технической информации – важнейшая проблематика. Было время, когда интерес к библиотеке, к чтению падал. Сейчас этому сектору уделяется большое внимание, реализуются различные проекты, которые направлены на вовлечение людей в чтение, на сохранение и цифровизацию материалов. Одна из таких программ – создание модельных библиотек. Владимирская область одной из первых вступила в неё. Сейчас у нас уже 20 модельных библиотек, и каждый год открывается 2-3 новые. Глобально речь идёт о том, чтобы цифровизация, которая шагнула в книжное дело, в информационное поле, добавила нам независимости с точки зрения хранения, использования и продвижения научно-технической информации. Это очень важно для технологической независимости нашей страны», – отметил Александр Авдеев.

мероприятие(2023)|Фото: avo.ru

В течение четырёх дней на конференции будут обсуждать самые актуальные вопросы развития библиотечной системы. Деловая программа максимально заточена на практику. Она состоит из дискуссионных площадок, мастер-классов и специализированных семинаров. Одна из ключевых тем – использование современных компьютерных технологий для улучшения информационного обслуживания населения. На повестке – правовые аспекты деятельности библиотек и производителей информации, электронных библиотек, электронных научных и образовательных информационных ресурсов.

Владимирской области есть чем поделиться. Автоматизация библиотечных процессов в регионе началась в 1991 году. Сегодня электронный каталог полностью отражает фонд библиотеки. Эффективно работает библиотечная информационно-сервисная система, библиотеки области находятся на высоком технологическом уровне, имеют свои сайты и активно представлены в социальных сетях. Муниципальные библиотеки имеют доступ к полнотекстовым ресурсам, наиболее популярны у читателей Национальная электронная библиотека и Литрес.

«Владимирская областная научная библиотека стала одним из пионеров в России в полной модернизации технологии обслуживания и автоматизации технологии книговыдачи, инвентаризации фондов, в переходе на пластиковые читательские билеты. Также мы стали одной из первых библиотек страны, вошедших в национальный проект «Культура» в части оцифровки книжных памятников. Более 200 изданий из наших фондов оцифрованы и размещены на портале «Книжные памятники», являющимся частью Национальной электронной библиотеки», – сообщила директор областной научной библиотеки Татьяна Брагина.

книги, книжная выставка(2023)|Фото: avo.ru

В рамках конференции работает специализированная выставка «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». В ней участвуют крупные библиотеки, профильные компании и издательства. Экспозиция знакомит с печатной и мультимедиа-продукцией, оборудованием и техникой для библиотек, музеев и архивов, новейшими автоматизированными библиотечно-информационными технологиями и программным обеспечением.

Теги: библиотеки, александр авдеев, LIBCOM-2023, информатизация


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