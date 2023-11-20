В Тюменской области поезд зацепил стоящую рядом с путями пенсионерку
В Тюменской области пенсионерку сбил грузовой поезд.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня днем, на 2235 км ст. Заводоуковск. Установлено, что 74-летняя женщина стояла около железнодорожных путей в габарите поезда.
Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.
Пострадавшая госпитализирована. По данному факту Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.