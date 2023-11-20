20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

УВЗ почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов

По итогам 2022 года Уралвагонзавод (УВЗ, входит в группу "Ростех") почти вдвое сократил выпуск грузовых вагонов.

Как свидетельствуют данные информационного агентства Rollingstock, на которые ссылается Forbes, производство упало на 47,8%, до 7 тысяч 200 единиц, а доля предприятия на рынке снизилась с 21,9% до 14,4%. В 2021 году выпуск грузовых вагонов на УВЗ увеличивался на 28,4%, до 13 тысяч 800 единиц.

Одна из причин прошлогоднего падения – после начала спецоперации на Украине УВЗ в значительной мере переориентировался на гособоронзаказ и регулярно сообщает об отправке Минобороны очередной партии танков. В сентябре компания заявила о возобновлении производства выпускавшихся во второй половине XX века танков Т-80, а в начале ноября показала фото первой партии крытых вагонов для военных.

Теги: УВЗ, вагоны, производство


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