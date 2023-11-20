20 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области досрочно закроют программу по расселению аварийных домов

В Тюменской области досрочно завершается программа по расселению аварийных домов, выявленных до 2017 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Работы планируют закончить уже к концу 2023-го, опережая план почти на два года. Всего будет расселено 145 000 кв. м жилья, больше 9 000 человек улучшат условия проживания. На сегодня новое жилье уже получили 8 875 человек.

На днях глава Уватского района Вячеслав Елизаров вручил девяти семьям из села Демьянка ключи от комфортабельных квартир в новом трехэтажном доме. Каждая — с чистовой отделкой. Всего за 2019-2023 годы в муниципалитете расселили 7 500 кв. м аварийного жилья, жилищные условия улучшили более 290 человек.

"Сейчас идет разработка и утверждение новой программы расселения жителей из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, так что на этом расселение аварийного жилищного фонда не заканчивается. Работу по данному направлению держу на особом контроле, повышение уровня жизни населения путем переселения в новое современное комфортное жилье – одна из приоритетных задач органов власти", - заявил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Отметим, что в регионе, по данным Росстата, введено в эксплуатацию 1,87 млн квадратных метров жилья. К концу года этот показатель может составить более 2 млн кв. м.

Теги: аварийное жилье, аварийные дома, расселение


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