В Березниках мужчина в "Магните" избил маленького ребенка. Пострадавший в больнице

В Березниках мужчина сильно избил 11-летнего мальчика. Об инциденте накануне сообщила мать пострадавшего в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел в магазине "Магнит". О причинах конфликта ничего неизвестно. По словам женщины, ее сын находится в больнице. Сам нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле "Лада Приора".

В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах.