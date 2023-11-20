Лукашенко высказался о Тулееве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о скончавшемся экс-губернаторе Кемеровской области Амане Тулееве.

"Ушел из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время. В своей работе он всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами", - говорится в сообщении Лукашенко, которое приводит его пресс-служба.

Напомним, о смерти Тулеева сообщил сегодня глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Яркий, неординарный человек, всю жизнь посвятивший служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата", - написал Цивилев в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что Тулеев стал губернатором "в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе", и сумел вывести из кризиса.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле 2018 г. глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал этот пост с 1997 г., заявил об отставке по собственному желанию. Решение экс-губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Позже Совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал Тулеева своим председателем.

Ранее сообщалось, что после отставки у Тулеева сохранятся пожизненные выплаты, жилье в селе Мазурово и отдельный кабинет. Такие льготы главе региона полагаются на закону о присвоении почетного звания "Народный Губернатор" от 27 декабря 2011 г.

Тулеев родился 13 мая 1944 г. в городе Красноводске Туркменской ССР. После окончания Тихорецкого железнодорожного техникума с отличием по направлению приехал в Сибирь, в железнодорожный поселок Мундыбаш Кемеровской области, где работал дежурным по станции. С тех пор вся его жизнь прочно была связана с Кузбассом. В 1990 г. он был избран в Верховный Совет РСФСР по Горно-Шорскому национально-территориальному округу. В марте 1990 г. стал депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем. Одновременно был назначен председателем Кемеровского облисполкома. С марта 1994 г. по июль 1996 г. возглавлял Законодательное Собрание Кемеровской области. Трижды баллотировался на должность президента Российской Федерации.