В Тюменской области ведутся работы по восстановлению Знаменского монастыря

В Тюменской области ведутся работы по восстановлению Знаменского монастыря, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В инфоцентре отметили, что в преображении Знаменского монастыря Тобольска специалистам помогают неравнодушные жители города, активисты "Молодой гвардии", волонтеры организации "Добрая воля" города Тобольска принимают активное участие в облагораживании ансамбля.

В настоящий момент, по данным Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, на объекте специалисты проводят противоаварийные работы.

За счет средств регионального бюджета ремонтируется "Учебный корпус", расположенный по адресу ул. Декабристов, 21, строение 6.

Монашеский корпус по улице Ершова, 10 приводится в порядок на средства из федерального бюджета. Здесь уже завершен разбор аварийных перекрытий и конструкций, вывезен строительный мусор, на участок завезены строительные материалы.

Тобольский Знаменский монастырь — самый древний в Сибири. Он был основан на речке Абрамовке в 1596 году и находился первоначально за Иртышом, близ устья Тобола. Монастырь был посвящен преподобным Зосиме и Савватию. В 1610 году он был переведен на верхний посад, а в 1623 году по воле архиепископа Киприана перенесен на нынешнее местоположение и переименован в Знаменский мужской монастырь по воздвигнутой здесь Знаменской церкви.



Первоначально деревянный, Знаменский монастырь дважды сгорал в пожарах. Первые каменные строения на территории монастыря появились лишь в конце XVII века, одновременно с возведением Софийского собора и архиерейского двора. В 1683 году в монастыре был заложен большой соборный храм Спаса-Преображения. На протяжении многих лет он являлся наиболее древним каменным и самым крупным сооружением монастыря. Его возведение закончили только в 1691 году. В XIX веке в монастыре появилось несколько новых келейных корпусов и хозяйственных строений, семинарский корпус, заменивший значительную часть южной и западной ограды монастыря. Позднее рядом с семинарией была выстроена отдельная Знаменская церковь. В 1924 году монастырь был закрыт, почти все храмы снесены.