20 Ноября 2023
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Фото: Информационный центр Тюменской области

В Тюменской области ведутся работы по восстановлению Знаменского монастыря

В Тюменской области ведутся работы по восстановлению Знаменского монастыря, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

В инфоцентре отметили, что в преображении Знаменского монастыря Тобольска специалистам помогают неравнодушные жители города, активисты "Молодой гвардии", волонтеры организации "Добрая воля" города Тобольска принимают активное участие в облагораживании ансамбля.

В настоящий момент, по данным Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, на объекте специалисты проводят противоаварийные работы.

За счет средств регионального бюджета ремонтируется "Учебный корпус", расположенный по адресу ул. Декабристов, 21, строение 6.

Восстановление Знаменского монастыря(2023)|Фото: Информационный центр Тюменской области

Восстановление Знаменского монастыря(2023)|Фото: Информационный центр Тюменской области

Монашеский корпус по улице Ершова, 10 приводится в порядок на средства из федерального бюджета. Здесь уже завершен разбор аварийных перекрытий и конструкций, вывезен строительный мусор, на участок завезены строительные материалы.

Тобольский Знаменский монастырь — самый древний в Сибири. Он был основан на речке Абрамовке в 1596 году и находился первоначально за Иртышом, близ устья Тобола. Монастырь был посвящен преподобным Зосиме и Савватию. В 1610 году он был переведен на верхний посад, а в 1623 году по воле архиепископа Киприана перенесен на нынешнее местоположение и переименован в Знаменский мужской монастырь по воздвигнутой здесь Знаменской церкви.

Первоначально деревянный, Знаменский монастырь дважды сгорал в пожарах. Первые каменные строения на территории монастыря появились лишь в конце XVII века, одновременно с возведением Софийского собора и архиерейского двора. В 1683 году в монастыре был заложен большой соборный храм Спаса-Преображения. На протяжении многих лет он являлся наиболее древним каменным и самым крупным сооружением монастыря. Его возведение закончили только в 1691 году. В XIX веке в монастыре появилось несколько новых келейных корпусов и хозяйственных строений, семинарский корпус, заменивший значительную часть южной и западной ограды монастыря. Позднее рядом с семинарией была выстроена отдельная Знаменская церковь. В 1924 году монастырь был закрыт, почти все храмы снесены.

Теги: Знаменский монастырь, Тобольск, молодая гвардия, добрая воля


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